Les résidents de l'île aux Marins apprennent à utiliser le matériel anti-incendie

Démonstration d'un exercice anti-incendie par les pompiers Démonstration d'un exercice anti-incendie par les pompiers © Jérome Anger

Les pompiers de Saint Pierre sur l'île aux marins © Jérome Anger

Démonstration d'un exercice anti-incendie par les pompiers © Jérôme Anger

L'île aux marins © Jérôme Anger

Démonstration d'un exercice anti-incendie par les pompiers © Jérôme Anger

La population assiste à la démonstration anti-incendie des pompiers de Saint Pierre © Jérôme Anger

Démonstration d'un exercice anti-incendie par les pompiers © Jérôme Anger Préc.

Suivant Plein écran













Opération sécurité sur l'île aux Marins

Cette démonstration auprès des résidents de l'île permettra de préparer l'intervention des pompiers avant leur arrivée, en cas de feu dans une habitation.Une anticipation précieuse pour les pompiers, surtout lorsque l'on connait la distance en bateau, entre Saint Pierre et l'île aux Marins.Assurer la sécurité des résidents et préserver les habitations de l'île aux Marins font partie des missions des pompiers de Saint Pierre.Avec leur nouveau matériel incendie, les soldats du feu ont formé les résidents de l'île à utiliser le quad et sa remorque, déployer les tuyaux et le démarrage et l'utisisattion des deux motos pompes.En cas de feux déclarés, une collaboration est mise en place entre les pompiers et les habitants de l'île aux Marins d'autant plus que celle-ci abrite de nombreux monuments historiques.Re(voir) le reportage de Vanessa Etienne et Jérôme Anger