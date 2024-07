Route des Terre-Neuvas 2024 : À un mois du départ, des détails de logistique restent à régler

Partager :

La transat de la route des Terre-Neuvas partira de Saint-Pierre et Miquelon aux alentours du 17 août prochain. Le président de l'association "Route Saint-Pierre et Miquelon", Philippe Paturel, fait le point sur les derniers préparatifs. L'organisateur cherche toujours des logements pour huit à dix membres des équipes de la course.

L'édition 2024 de la route des Terre-Neuvas approche. Les dix équipages engagés sur cette transat à la voile entre Saint-Pierre et Miquelon et Saint-Brieuc, en Bretagne, prendront le départ aux alentours du 17 août prochain depuis Saint-Pierre. À lire aussi : Des croisiéristes ravis et des rues animées : les associations font vivre le centre-ville de Saint-Pierre À un mois du départ, le directeur de la course, le président de l'association "Route Saint-Pierre et Miquelon" Philippe Paturel fait le point sur les derniers préparatifs. De nombreuses animations sont prévues au départ dans l'archipel. Côté logistique, le transport et le logement des équipes est quasiment assuré. Une solution d'hébergement,chez l'habitant ou à l'hôtel a été trouvée pour la grande majorité des membres d'équipage et leurs équipes. "Il reste tout de même huit à dix personnes à loger", rappelle Philippe Paturel. L'appel est donc lancé aux bonnes volontés dans l'archipel, prêtes à accueillir une ou plusieurs personnes pendant quelques jours en août prochain. La transat de la route des Terre-Neuvas prendra le départ fin août de Saint-Pierre et Miquelon. • ©saintpierreetmiquelon

Partager :