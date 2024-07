Des croisiéristes ravis et des rues animées : les associations font vivre le centre-ville de Saint-Pierre

Partager :

Alors que le plus gros paquebot de la saison, le Norwegian Star, a jeté l'ancre dans la rade de Saint-Pierre pour la deuxième fois, les associations Vita'Ville, Cultur'Île et le Club Lions Avenir SPM étaient-elles mobilisées sur différentes actions et animations.

Près d’une dizaine de commerçants a participé ce mardi au premier marché Vita Ville de l’été. Un rendez-vous qui coïncidait avec le deuxième passage du Norwegian Star, le plus gros paquebot de la saison. Léïla Derouet et Jérôme Anger se sont rendus sur place. ©saintpierreetmiquelon De l’animation, il y en avait aussi au Square Joffre. Une dizaine de membres de l’association Culture Île s’est faufilée entre les gouttes de pluie pour offrir un spectacle de danses traditionnelles aux touristes cette fin d’après-midi. Marie-Paule Vidal et Jérôme Anger ont assisté à l'événement. ©saintpierreetmiquelon Les croisiéristes du Norwegian Star sont repartis à 20h mardi soir. Le paquebot sera de retour le 5 août prochain. Les croisiéristes du Norwegian Star sont repartis à 20h mardi soir. Le paquebot sera de retour le 5 août prochain. À lire aussi : Musée de Miquelon : nouvelle ouverture estivale avec une collection enrichie d'un doris La foire au livre du Lions Avenir SPM À quelques pas du "coin de chez Théo", juste à côté du centre d’information touristique de Saint-Pierre, le Club Lions Avenir organisait une vente de livres, destinée à financer les actions de l’association. Parmi les ouvrages proposés, plusieurs titres de la maison d'édition locale « Mon Autre France » , ainsi que des livres de l'auteure Francine Girardin Langlois. Des opérations de ce type devraient être renouvelées dans l’été.

