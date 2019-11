Le Saint-Pierrais Guy Lelorieux promu au haut-grade de 6ème dan de judo

Le judoka saint-pierrais Guy Lelorieux a été promu au haut-grade de 6ème dan de judo-jujitsu la semaine dernière à Paris. Une cinquantaine de proches et de membres du Butokuden Dojo sont venus souligner son exploit à son arrivée à l'aéroport de Saint-Pierre.

Mehdi Elghazouani •

Guy Lelorieux vit décidemment une fin d'année forte en émotions sur le plan sportif. Après avoir été sacré champion du monde en octobre à Marrakech, il vient cette fois d'être promu au haut-grade de 6ème dan de judo-jujitsu à l'institut national du judo à Paris.Devant une commission de haut-gradés, Guy Lelorieux y a notamment soutenu un mémoire sur le développement et l'implantation du judo à Saint-Pierre et Miquelon.Une cinquantaine de proches et de membres du Butokuden Dojo sont venus souligner son exploit à son retour à Saint-Pierre ce samedi.Le reportage d'Anthony Capra et Jérôme Anger.