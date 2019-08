La circulation routière s'organise autour de l'hôpital François Dunan

Le personnel du centre hospitalier François Dunan et les visiteurs de l'établissement doivent depuis peu, se familiariser avec les nouveaux sens de circulation autour de l'hôpital.L'objectif est d'éviter les croisements de véhicules pour plus de sécurité pour les automobilistes et les piétons. Un dépose-minute a été aménagé à proximité de l'entrée du bâtiment pour les personnes à mobilité réduite. Le parking a également fait l'objet d'une réorganisation.Voyez le reportage de Frédéric Dotte et Enzo Giugliano.