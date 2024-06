Saint-Pierre et Miquelon accueille sa 1re conférence de district du Rotary

Ce week-end, se tient sur Saint-Pierre la conférence annuelle de district du Rotary club. Avec 85 membres dont une partie venue du Canada. Une première pour la section locale.

Le district 7815 couvre 4 provinces canadiennes (Nouvelle-Ecosse, Nouveau-Brunswick, Terre-Neuve-et-Labrador et Île-du-Prince-Edouard) et celle de Saint-Pierre et Miquelon qui y est rattachée pour la France. Avec deux langues pour cette grande province atlantique : anglais et français.

Une vaste étendue franco-canadienne pour le District 7815 du Rotary club. • ©District Rotary 7815

L'occasion pendant ce week-end de faire le point sur les diverses actions menées dans chaque province, mais aussi à l'échelon international. Comme l'accent mis pendant la période de pandémie Covid sur l'assistance aux personnes confinées, et depuis la sortie du confinement sur le moyen d'aider côté santé mentale.

A lire aussi : Le Rotary Club fait don d'un ordinateur à la maison de retraite

Cette conférence de district est aussi l'inspiratrice d'un nouveau timbre édité depuis le mercredi 12 juin par la Poste de Saint-Pierre et Miquelon. La maquette est signée Patrick Dérible.

Samedi soir, les chants et danses basques de l'archipel ont donné aux Rotariens venus des provinces canadiennes un aperçu de la diversité culturelle locale.

Un début de congrès suivi par Kim Baila et Marie Paturel :