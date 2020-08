Au centre hospitalier de Saint-Pierre, les techniciens de laboratoire très sollicités

Avec la crise sanitaire, les laborantins ont fort à faire. Entre prélèvements, analyses et publication des résultats, leurs journées sont chargées. Erika Arrossaména nous a ouvert les portes du laboratoire du Centre hospitalier François Dunan.

Adrien Develay •

Le nombre de prélèvements décuplé

" Vu le volume que cela représentait, on a dû mettre deux personnes sur ce poste au départ, quand il y avait les sorties de quatorzaine " Erika Arrossaména

©saintpierremiquelon

La journée commence dès 8h. Tous les matins, les techniciens de laboratoire du Centre hospitalier François Dunan manipulent les prélèvements du jour. Parmi eux : Erika Arrossaména. Cela fait treize ans qu'elle travaille au laboratoire. "Ce qui me plaît, c'est que c'est très manuel, il y a beaucoup de manipulations", décrit-elle.Toute la journée, les dix techniciens vont analyser les prélèvements fournis par le centre hospitalier. Un travail dont la cadence a augmenté ces derniers mois à cause de la crise sanitaire.Depuis que les tests PCR sont réalisés directement dans l'archipel, le nombre de prélèvements a en effet été décuplé.La Saint-Pierraise reste positive : malgré la situation, sa motivation reste intacte.Reportage de Marie Paturel, Chalotte Boniteau et Aldric Lahiton