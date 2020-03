Au collège de St-Pierre, des accords mets et... littérature

Elaborer la cuisine au diapason de la littérature : c'est le challenge auquel se sont attelés les élèves de 5ème C du college Saint-Christophe de St-Pierre. Une initiative du Maître Cuisinier Philippe Pupier.

Des étals jusqu'en cuisine

"On fait l'école autrement. J'avoue que j'ai un faible pour ce style d'école. On apprend beaucoup mieux lorsqu'on est hors les murs, que dans les murs."

Brigitte Gaudy, professeur

Chocolat et guimauve, ou maths et français ?

"Ils ne vont pas passer le bac, mais je ne l'ai pas passé non plus et je m'en suis très bien sorti. Ce n'est pas parce qu'il ne sont pas doué en maths ou en français, qu'ils ne seront pas doués en cuisine. Je veux les encourager."

Philippe Pupier, Chef Cuisinier

"Poil de Carotte" ou encore "Astérix et les lauriers de César". Des livres et bandes dessinées que les adolescents ont souvent parcouru.A St-Pierre, les élèves de 5e SEGPA du collège Saint-Christophe, les utilisent littéralement comme... inspiration culinaire.Sous le contrôle du chef Philippe Pupier, le programme du cours était simple : confectionner un menu à partir d'ingrédients glanés dans les titres de livres sélectionnés au CDI du collège.Les six d'élèves ont d'abord "fait leur marché" au centre commercial de la ville. L'occasion de mieux découvrir certains fruits et légumes. Et respecter aussi la consigne de Brigitte Gaudy, professeur de Sciences et Vie de la Terre, de respecter le budget alloué.Direction ensuite les cuisines de la Salle de la Mission, afin de confectionner une entrée "Poil de Carotte en verrine de chèvre au loup", un plat " Comme un poisson dans l'eau en écailles de banane" et un dessert "Charlie et la chocolaterie au coeur de mandarines, guimauve et coulis de bleuets".Avec à table les parents comme meilleurs juges. Et à leurs côtés un cuisinier ravi de leur ouvrir d'autres perspectives que les apprentissages traditionnels.Reportage Robin Droulez et Adrien Develay.