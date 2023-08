De Madagascar, en passant par Mayotte, jusqu'à Saint-Pierre et Miquelon : portrait d'Andry Tombozafy

Après Madagascar et Mayotte, Andry Tombozafy s'installe à Saint-Pierre et Miquelon.

Partager :

Entre vie professionnelle et vie personnelle, Andry Tombozafy a vite trouvé son équilibre et ne regrette pas son choix d'avoir déménagé à Saint-Pierre et Miquelon.

Marie Paturel •

C'est un pari réussi. Depuis un peu moins d'un an, Andry Tombozafy a décidé de poser ses valises dans l'archipel à la recherche d'une nouvelle expérience. À lire aussi : De la Guyane à Saint-Pierre et Miquelon : portrait d'Amazone et Frédérick Leidsman Née à Madagascar, cette infirmière décide de travailler à Mayotte, puis opte pour le froid et le calme de Saint-Pierre et Miquelon. Un projet de couple mûrement réfléchi qu'elle ne regrette aucunement aujourd'hui. Je n'ai pas l'habitude de vivre dans un climat avec autant de brume, ça change. Andry Tombozafy Entre l'épisode polaire de février dernier et la brume du mois de juillet, Andry s'est vite acclimatée aux spécificités du climat local. Hormis la météo, cette nouvelle habitante du territoire apprécie particulièrement la culture locale. Une culture qu'elle ne connaissait pas et qu'elle apprend à comprendre et à découvrir à son rythme. Je ne m'attendais pas à découvrir une culture si forte et diversifiée. Andry Tombozafy Son portrait réalisé par Carla Bucero Lanzi et Marion Meyer : ©saintpierreetmiquelon

Partager :