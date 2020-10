Franc succès pour le premier forum des associations de Saint-Pierre et Miquelon

Près de 500 personnes se sont rendues ce samedi au Centre culturel et sportif de Saint-Pierre, pour rencontrer les 34 structures présentes au premier forum des associations de l’archipel. Pour les organisateurs, c'est un succès.

« L’importance de se projeter»

Envies, nouveautés, projets

Près de 500 personnes se sont rendues ce samedi au CCS • ©SPM la 1ère

21 médailles décernées

Des démonstrations de danse basque, du hockey, mais aussi du taekwondo, en passant par de la course à pied, du tir, de la plongée et bien d’autres activités. Il y en avait pour tous les goûts et naturellement pour tous les âges. Ce samedi 3 octobre, les Saint-Pierrais et les Miquelonnais ont pu découvrir ou redécouvrir le tissu associatif local, même si toutes les associations n’étaient pas présentes pour cet événement.Comme partout en France, les associations de l'archipel sont restées en sommeil durant la période de confinement liée à la pandémie de coronavirus. Elodie Zegmout, en charge de la vie associative au sein de la direction de la cohésion sociale, du travail, de l'emploi et de la population souhaitait que les associations locales "se projettent", malgré le contexte sanitaire actuel. Le forum des associations a donc été lancé. « C’est un rassemblement des associations pour la population », résume Elodie Zegmout.Quelle que soit la taille de la structure, chaque stand a été décoré, l'organisation proposait des supports de communication. Et les associations sportives notamment n'ont pas hésité à exposer le matériel nécessaire à la pratique des disciplines. De nombreux bénévoles sollicités pour cette journée ont donné de leur temps afin de transmettre au mieux les valeurs de leur association. Et certaines ont même recruté de nouveaux adhérents.Reportage de Clémentine Baude et Aldric Lahiton.En fin de journée, l'événement a été suivi d'une cérémonie de remise de la médaille de la jeunesse et des sports. Au total, 21 distinctions ont été remises pour les années 2014 à 2020. Le préfet, le président de la collectivité, le maire de Saint-Pierre et la première adjointe de Miquelon-Langlade en ont décerné 17 aux récipiendaires présents.Parmi les lauréats, Alain Orsiny a reçu une médaille d'or pour son engagement à Miquelon. Et Denise Macé, 89 ans, s'est vu remettre une médaille de bronze pour son investissement au long cours comme bénévole notamment au sein du Butokuden Dojo. Frédéric Dotte et Aldric Lahiton ont recueilli leurs réactions.Autre personnalité récompensée : Guy Lelorieux. Le Saint-Pierrais a lui aussi reçu la médaille d'or pour son engagement en faveur du judo dans l'archipel. Malgré sa récompense, il était en colère, en raison de l'absence des familles, en raison du dispositif sanitaire.Voici la liste des 17 personnes qui ont reçu ce samedi 3 octobre la médaille de la jeunesse et des sports :- Pascale COSTE (bronze)- Catherine HELENE (bronze)- Denise MACE (bronze)- Bénédicte SCHOONOVER (bronze)- Valérie CLAIREAUX (bronze)- Céline LARGERIE (bronze)- Carol VIGNEAU (bronze)- Ludivine QUEDINET (bronze)- Hervé HUET (bronze)- Gino BONNIEUL (bronze)- Cédric LEBAILLY (bronze)- Corinne GUIBERT (argent)- Xavier LARGERIE (argent)- Alain GOUPILLIERE (argent)- Jean-Pierre DETCHEVERRY (argent)- Alain ORSINY (or)- Guy LELORIEUX (or)