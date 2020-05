À Saint-Pierre-et-Miquelon, déconfinement rime avec dépaysement à l'île aux Marins

À l'occasion du premier week-end ensoleillé depuis le déconfinement, de nombreux résidents de Saint-Pierre ont profité de la reprise des rotations de la navette maritime pour décompresser sur les sentiers de l'île aux Marins.

Frédéric Dotte •

" Ça fait très plaisir de reprendre, retrouver les habitués de l'Île, et les touristes locaux. " - Philippe Vigneau, Capitaine du P'tit Gravier

" On est venu boire le café et manger des croissants ensemble. On prévoit ensuite de relever des casiers à homards et faire un tour sur le Grand Colombier. " - Marianne, touriste

" C'est un dépaysement. On se sent bien, c'est la tranquilité qu'on recherche. " - Nicole, copropriétaire sur l'Île

©SPM la 1ère

Un week-end radieux, le P'tit Gravier qui débute sa saison est à nouveau à quai pour embarquer les voyageurs. Toutes les conditions sont réunies pour s'échapper durant quelques heures de l'agglomération saint-pierraise et profiter du charme tranquille de l'Île aux Marins.Un bol d'air d'après déconfinement bienvenu, même si les passagers ont dû s'armer d'un peu de patience en raison des restrictions en vigueur jusqu'au 22 mai. La capacité du bateau est réduite de moitié c'est à dire, quinze personnes maximum par voyage.Parmi les touristes du jour, la petite Océane est ravie de marcher sur les galets face à l'épave du Transpacific. L'occasion de se sentir en vacances avec papa et maman à quelques minutes seulement de chez elle.Marianne elle, en profite pour faire sa vraie découverte de l'archipel. Cette nouvelle venue à Saint-Pierre s'impatientait de dépasser la limite du kilomètre imposée par le confinement. Elle rejoint des amis arrivés avec leur propre embarcation.Un premier voyage de fin de semaine que n'auraient manqué pour rien au monde Bernard et Nicole. Les bras chargés de sacs, ils parcourent les sentiers jusqu'à leur résidence de vacances. L'île aux Marins, c'est leur villégiature depuis 46 ans.Les premières rotations du P'tit Gravier vers l’île aux Marins s’étaleront jusqu’à la mi octobre, avec trois rotations programmées chaque matin et trois l’après midi, et davantage en juillet et août puisque le navire renouvellera son service de bateau-taxi.Le reportage de Inès Pons-Teixeira et Jérôme Anger.