Julie Urdanabia, une jeune artiste à l'avenir tout tracé

A seulement 12 ans, le maquillage et le dessin n'ont déjà presque plus de secrets pour elle. Julie Urdanabia participe à de nombreux évènements sur l'archipel en tant que maquilleuse. Elle réalise aussi des dessins, qu'elle a même commencé à vendre et à exposer.

Adrien Develay •

Vivre de sa passion, Julie compte bien en faire une réalité. La jeune fille de 12 ans est passionnée de dessin. Elle consacre la plupart de son temps libre à ses créations et sa chambre a des airs d'atelier d'artiste.

Julie Urdanabia a commencé le dessin à 8 ans, et ne s'est depuis jamais arrêté. A tel point qu'aujourd'hui, elle arrive à vendre quelques unes de ses oeuvres, et expose pendant un mois dans un café-restaurant du centre-ville de Saint-Pierre.

Crayon, feutre, marqueur, gouache, Juli est une touche à tout et s'essaie aux différentes techniques des arts platiques. Elle ne s'interdit non plus aucun support : Julie réalise aussi des maquillages éphémères, mais qui séduisent les petits et les grands.

Karim Baila et Jérôme Anger ont rencontré cette jeune fille talentueuse et passionnée :