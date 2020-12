Le déjeuner à l'école expérimenté par deux écoles à Saint-Pierre

Depuis la rentrée, des élèves des écoles Sainte-Croisine et Sainte-Odile se retrouvent trois midis par semaine pour partager un déjeuner. L'initiative a été lancée à la demande de plusieurs parents d’élèves, qui préparent les repas de leurs enfants à l'avance.

Emilie Boulenger •

Les enfants gardés par le personnel scolaire

Ce jour-là, une dizaine d’élèves ont apporté leur repas. Lasagnes, salade de pâtes, clubs sandwichs : ces repas ont été préparés la veille à la maison par les parents volontaires pour participer à cette nouvelle expérimentation.Au sous-sol, à midi pile, les élèves se retrouvent autour d’une table pour une pause déjeuner. Ce n’est pas une cantine, mais presque.À l'école Sainte Croisine, où l'on expérimente ce nouveau dispositif depuis septembre, on doit prendre de nouvelles habitudes. L’établissement a mis à disposition un réfrigérateur et deux fours à micro-ondes. Les élèves sont accueillis les lundis, les mardis et les jeudis. En moyenne, entre 5 et 15 enfants sont présents. Quatre euros de participation sont demandés aux parents pour ces deux heures pendant lesquelles les élèves sont gardés par le personnel scolaire.Le reportage de Raphaelle Chabran et Héléne Corbie.