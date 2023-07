Le navire de la Marine Nationale Le Garonne ouvert aux visiteurs

La bâtiment de soutien et d'assistance métropolitain (BSAM) Le Garonne fait escale à Saint-Pierre depuis le mercredi 19 juillet. Ce navire de la Marine Nationale a déposé du matériel pour le Fulmar et les pompiers de l'archipel. Il a ouvert ses portes pour une visite guidée à son bord.

Marion Meyer et Gaël Ho-A-Sim •

"Il y a une plateforme à 360 degrès. Vous allez retrouver des commandes à l'avant, à l'arrière et sur les côtés. C'est très utile pour les manoeuvres d'appareillage et d'accostage". A bord du navire Le Garonne, les visiteurs écoutent avec attention les explications du lieutenant Emma. Le bâtiment de soutien et d'assistance métropolitain, le BSAM, fait escale depuis mercredi 19 juillet à Saint-Pierre. Pour l'occasion, il ouvre ses portes pour une visite guidée.

On n'a pas souvent l'occasion de visiter un tel bâtiment. Je veux savoir comment il fonctionne, quelles sont ses missions et son utilité. Elsa, visiteuse

Avec ses 70 mètres de long et 22 mètres de hauteur, le Garonne est un navire de soutien ultra moderne qui peut effectuer de nombreuses missions, notamment de sauvetage ou de remorquage.

Une visite qui créé des vocations

La visite passe par les quartiers de l'équipage, le pont inférieur et la passerelle de commandement, le point névralgique du navire. "C'est très impressionnant. C'est gros comme bâtiment. C'est très intéressant d'apprendre et de connaître toutes les opérations qu'il est capable d'effectuer", s'enthousiasme Serge, venu en savoir plus sur ce bateau.

Avec cette journée portes ouvertes, le navire permet d'entretenir la relation entre la Marine Nationale et la population.

Au fur et à mesure de la visite, les personnes posent des questions. C'est l'occasion de répondre aux questions, notamment des jeunes, sur la façon d'entrer dans la Marine et dans l'armée plus généralement. Lieutenant Emma

Gaël Ho-A-Sim et Marie Paturel ont suivi cette visite.

Le Garonne quitte Saint-Pierre ce samedi 22 juillet. Il arrivera dans la journée au port d'Halifax.