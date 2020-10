Pour la première fois depuis 6 ans, des jumeaux naissent à la maternité de Saint-Pierre

Milann et Lenny ont vu le jour en début de semaine à la maternité de Saint-Pierre. Habituellement, les naissances gémellaires ont lieu à Saint-Jean de Terre-Neuve, au Canada.

Emilie Boulenger •

"On a pu rester jusqu'au bout parce que tout s'est bien déroulé (...) On est très heureux de pouvoir avoir des petits Saint-Pierrais". Mathieu Hivert, papa de Milann et Lenny



Dernière naissance gémellaire en 2014

L'équipe aux petits soins

À Saint-Pierre et Miquelon, le centre hospitalier François Dunan dispose d'une maternité. En revanche, les accouchements prématurés ou qui comportent des risques se déroulent systématiquement au Canada. Une grossesse gémellaire est plus sujette à complications pour la mère et pour les enfants. C'est pourquoi, très souvent, ce type d'accouchement a lieu à Saint-Jean de Terre-Neuve.Mais ce lundi 28 septembre, Milann et Lenny ont vu le jour à Saint-Pierre pour le plus grand bonheur de leurs parents.Les parents de Milann et Lenny sont ravis d'avoir pu rester sur l'archipel pour vivre ce moment précieux. Il faut dire que cette fois, toutes les conditions étaient réunies pour permettre cette naissance. L'accouchement a eu lieu à terme et la pédiatre était en mission sur le territoire à ce moment-là. C'est la première fois depuis 2014 qu'une naissance gémellaire se déroule localement.Étant donné la petite taille du territoire, la maternité de Saint-Pierre est peu fréquentée. Les jumeaux et leurs parents sont donc les seuls occupants du service. Ils ont le privilège d'être "chouchoutés" par l'équipe présente et ils leur en sont très reconnaissants.Le reportage de Linda Saci et Aldric Lahiton :