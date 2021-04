Restons chez nous : un nouveau départ pour cette association de services à domicile

Claudio Arthur •

Une restructuration nécessaire pour le bien des familles

La convention qui vient d’être signée entre Restons chez nous et Amicial est un soulagement pour tout le monde. Pour les partenaires de l’association comme la Maison territoriale de l'autonomie et la Caisse de prévoyance sociale, mais aussi et surtout pour les nombreuses familles qui bénéficient des aides au maintien à domicile.

2021 : Une phase de transition pour l’association

Le rôle de Philippe Lemaître, directeur de Restons chez nous et en mission pour Amicial dans l’archipel, a été, entre autres, d’accompagner les équipes sur place afin d’améliorer la gestion au quotidien de l’association.

Nous ne devons pas rester dans l’amateurisme. Une équipe de professionnels s’impose Sabrina Gobin, responsable du site Restons chez nous à Saint-Pierre et Miquelon

Cinq personnels administratifs et pas moins de trente intervenants de terrain travaillent pour Restons chez nous. Une équipe au grand complet qui se déclare soulagée de ce nouveau départ pour leur entreprise.

Reportage Linda Saci et Anastasia Laguerra