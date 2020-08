À Saint-Pierre et Miquelon, un marché d'été aux accents méditerranéens

Sous un soleil radieux, le centre-ville de Saint-Pierre a accueilli le marché d'été ce dimanche 2 août. Onze commerçants et artisans se sont regroupés à proximité de la salle des fêtes, dans une ambiance musicale et chaleureuse animée par l'association Yellow Waves.

Clémentine Baude •

©saintpierremiquelon

La musique, la nourriture et puis le soleil qui s’annonçait, le combo de tout cela a motivé tout le monde

"Les gens goûtent les différentes saveurs, cela a du succès" -

"Cela nous a permis de se faire un petit apéro sympa, cela sera à renouveler"

A Saint-Pierre, le marché local donne vraiment le goût de l'été. Attendu par la population, il a eu lieu en toute convivialité ce dimanche 2 août en plein coeur de ville. En période de soldes, les commerçants proposaient plusieurs stands et les badeaux pouvaient également profiter d'un lieu de restauration avec au menu : spécialités italiennes.Le reportage de Karim Baïla et Jean-Noël Delizarraga :Cette journée était donc l'occasion de prendre le temps de savourer les spécialités italiennes proposées par Gautier.Le marché s'est poursuivi en continu de 10 heures à 14 heures et a même attiré de nouveaux adeptes.Pour Corinne par exemple, venue découvrir les stands avec sa fille Andréa, c'était une première.Alors que la plupart des festivités locales ont été annulées en raison de la crise sanitaire, ce marché d'été a donc été pour certains une petite bulle d'oxygène.