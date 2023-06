Saint-Pierre : une après-midi dédiée à une meilleure compréhension au trouble déficit de l'attention

Le 12 juin prochain sera la journée nationale de sensibilisation au TDAH, le trouble déficit de l'attention avec ou sans hyperactivité. Sur l 'archipel, l'association Sessad Les Alouettes a choisi la Micro-folie pour organiser de nombreuses animations. Une occasion pour informer, sensibiliser, faire connaître et reconnaître ce trouble méconnu.

Marion Meyer •

Ils sont nombreux à avoir répondu présent au rendez-vous donné par Sessad Les Alouettes ce samedi 10 juin. A la Micro-Folie de Saint-Pierre, une cinquantaine de parents et enfants sont venus participer aux activités proposées par l'association pour sensibiliser au TDAH, au trouble déficit de l'attention avec ou sans hyperactivité.

Au programme, un spectacle et des animations. Cet événement était important pour les parents d'enfants atteints de ce trouble.

Le but est de changer le regard des gens qui se disent : "Ah, cet enfant il est mal élevé, il saute partout, il parle mal". Peut-être, il faut se dire qu'il y a autre chose. Elsa, maman d'un enfant atteint du TDAH

"En tant que parent, on vit des choses très compliquées. On n'est pas toujours compris par les autres parents et par les professionnels qui nous jugent, explique Elsa, une maman, à notre micro. C'est terrible en tant que parent et c'est terrible pour son enfant. On voit qu'il n'est pas bien et on ne sait pas comment l'aider".

Un trouble méconnu

A travers différents ateliers, l'objectif est de faire connaître ce trouble. "Quelles sont les difficultés liées au TDAH ? Il en existe trois. On peut être atteint d'une seule ou de plusieurs. La première est le trouble de l'attention, la deuxième l'hyperactivité et la troisième l'impulsivité.", explique aux enfants Aurore Pujos, vice-présidente du Conseil Vie Sociale du Sessad.

En France, selon une étude menée par le Dr Michel Lecendreux, 3,5 % des enfants âgés de 6 à 12 ans seraient atteints par le trouble déficit de l'attention avec ou sans hyperactivité.

Natacha Perrier, parent usager du Sessad, était l'invitée de notre matinale jeudi 8 juin. Elle nous expliquait les conséquences de ce trouble.

Une matinée de sensibilisation sera organisée le 21 juin à Miquelon dans toutes les écoles du village. Un barbecue sera offert pour l'occasion.