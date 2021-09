Transport aérien : le député Stéphane Claireaux réclame davantage de vols vers Montréal

L'aéroport de Montréal est un passage obligé pour rejoindre la métropole depuis St-Pierre et Miquelon

Il n'y a plus de rotations directes vers l'hexagone et les vols vers le Canada sont complets jusque début novembre. Les possibilités pour quitter Saint-Pierre et Miquelon sont limitées. Le député Stéphane Claireaux souhaite que d'autres vols soient proposés.

Linda Saci •

Jusqu'au 6 novembre 2021, il est impossible de se rendre à Montréal depuis Saint-Pierre et Miquelon. Tous les vols sont complets. Reste la possibilité de passer par Halifax en Nouvelle-Écosse. Toutefois les conditions d'entrée dans la province s'avèrent plus complexes. À lire aussi : Vols directs : une excellente saison 2021 selon les opérateurs aériens C'est la raison pour laquelle le député de l'archipel Stéphane Claireaux, a interpelé le préfet mardi 7 septembre 2021. Dans un courrier, il fait part de son souhait que soient programmés deux vols par semaine vers Montréal, contre un seul prévu actuellement. Entretien avec Allison Audoux.

