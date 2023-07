Urazandi, le nouvel événement organisé par les associations en hommage aux pêcheurs basques

Ce lundi 17 juillet, trois associations basques de l'archipel s'unissent pour créer un nouvel événement pour rendre hommage aux pêcheurs basques. Départ de la traînière en mer, chants et danses basques. Le rendez-vous est donné dès 18h30 au phare de la Pointe aux Canons.

Marion Meyer •

Balmoruak, Bankuen Korua et Orok-bat organisent leur premier événement : Urazandi. Depuis un an, les trois associations travaillent main dans la main pour offrir cette première édition. Des chants et de la danse sont au programme pour rendre hommage "aux ancêtres pêcheurs basques".

Le nom de cet événement n'a pas été choisi au hasard. "Urazandi, ça veut dire "à l'autre bout", "de l'autre côté". Et à l'autre bout du pays basque, il y a qui ? Il y a nous", explique Philippe Hacala, président de Balmoruak, une association créée en 2018.

Rendez-vous à la Pointe aux Canons

Au 16e sicèle, les Normands, les Bretons et les Basques débarquaient dans l'archipel pour profiter de ses ressources maritimes notamment en pêchant la morue et chassant la baleine.

Balmoruak, ça veut dire "les baleines et morues". Bankuen Korua, c'est "le coeur des Bancs" et Orok-bat signifie "tous unis". Je pense qu'entre les trois associations, nous ne pouvons pas mieux faire pour rendre hommage à nos ancêtres. Philippe Hacala, président de l'association Balmoruak

Pour rendre hommage à ces "ancêtres pêcheurs basques", la traînière, petite embarcation basque, quittera à 18h30 la saline pour une virée en mer à la rame. "La traînière était utilisée au pays basque pour la pêche à la sardine", explique Philippe Hacala, président de l'association Balmoruak.

Pendant ce temps, les associations Bankuen Korua et Orok-bat présenteront danses et chants basques aux spectateurs, à l'esplanade de la Pointe aux Canons.

La traînière s'approchera du phare à 19h30 et sera accueillie par les chants de la chorale Bankuen Korua.

Si cette première édition est un succès, les trois associations prévoient d'enrichir l'événement dès l'année prochaine.