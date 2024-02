Saint-Valentin : les amoureux de Saint-Pierre et Miquelon se confient sur les bienfaits de l'amour

Aujourd'hui, 14 février, vous prendriez bien une dose d'amour ? Les Saint-Pierrais de tous âges se confient sur ce sujet qui fait tourner le monde depuis des millénaires ! Écoutez-les.

Les Saint-Pierrais sont-ils amoureux ? Yolan, 50 ans, ne compte plus le nombre d'années partagées avec sa compagne. Une fillette de 10 ans a déjà été amoureuse, très rapidement : "Ça a duré deux jours." Fabien, 22 ans, lui, n'est plus amoureux, mais l'a déjà été. Corinne a retrouvé l'amour à 52 ans. Il est venu à elle "sur le caillou" et n'est plus jamais reparti.

Autant d'histoires à raconter et d'amour à célébrer. Mais la fête des amoureux est-elle toujours d'actualité ? Les Saint-Pierrais se sont confiés au micro de Bérénice Del Tatto :

L'amour, c'est quoi ?

De cette journée de la Saint-Valentin, nous retenons souvent les fleurs et les chocolats. Et l'amour dans tout cela ? Un concept qui a autant de définitions qu'il existe de relations. Les Saint-Pierrais de toutes générations ont réfléchi à la question.

Pour Yolan, l'amour c'est une présence au quotidien. Deux amies de 10 ans trouvent que l'amour c'est avant tout de faire des choses ensemble. Fabien, 22 ans, pense qu'il suffit d'un regard et pour Corinne, 52 ans, l'amour s'écrit avec un grand A.

Les témoignages des amoureux de Saint-Pierre au micro de Bérénice Del Tatto :