Santé du Pape François : Pour le Père Jean Rony, "il ne doit pas démissionner"

Hospitalisé depuis le 14 février dernier, le Pape François fait l'objet de prières et d'office à son attention. C'est le cas dans le diocèse de Saint-Pierre et Miquelon.

"Le Pape est comme un chef d'État. Et quand dans un pays le chef d'État a des soucis de santé, la population s'inquiète."

Pour l'abbé Jean Rony, en charge du diocèse de Saint-Pierre et Miquelon, les offices religieux avec des prières et pensées pour la santé du chef des catholiques est dans l'ordre des choses, au-delà de la Prière universelle de l'office dominical dans la cathédrale de Saint-Pierre ou l'église Notre-Dame-des-Ardilliers de Miquelon sur l'autre île de l'archipel.

Le Pape a été plusieurs jours dans un "état clinique critique", soigné pour une double pneumonie, une insuffisance rénale et une infection microbienne. Même s'il continue de travailler depuis sa chambre d'hôpital selon le Vatican, il a été placé sous perfusion et oxygène. Par le passé il a été plusieurs fois hospitalisé pour des problèmes respiratoires chroniques. Et du côté du corps médical de l'hôpital Gemelli de Rome (surnommé "l'hôpital des Papes"), on reste très prudent sur l'évolution de son état de santé. Ce qui fait aussi s'interroger sur la continuité de son pontificat.

Rester pape jusqu'au bout

À l'âge de 88 ans et de santé déjà fragilisée, le Pape François a annoncé qu'il resterait en poste jusqu'au bout. Contrairement à certains de ses prédécesseurs. Ainsi le 28 février 2013 après un peu moins de 8 ans de pontificat, Benoit XVI avait renoncé à sa charge à l'âge de 85 ans : "La vigueur qui, ces derniers mois, s’est amoindrie en moi d’une telle manière que je dois reconnaître mon incapacité à bien administrer le ministère qui m’a été confié."

C'était la première renonciation d'un pape depuis celle de Grégoire XII en 1415.

Pour Jean Rony, cela ne se peut pour François :

Le Pape François veut aller jusqu'au bout. Comme cela a été le cas du Pape Jean-Paul II. Il veut être Pape jusqu'à sa mort car il a été élu pour ça. Le conclave, les cardinaux avaient fait choix de lui. Donc il assume sa responsabilité papale jusqu'à la fin. Abbé Jean Rony, diocèse de Saint-Pierre et Miquelon

À lire aussi : L'abbé Rony nommé curé de la paroisse de Saint-Pierre et Miquelon