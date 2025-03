Santé mentale : comment agir et réagir face aux troubles psychiques ?

Après les professionnels de la Caisse de Prévoyance Sociale, le grand public assiste à la formation de Premiers Secours en Santé Mentale se déroulant à Saint-Pierre pendant deux jours.

Depuis ce lundi 17 mars 2025, des personnes issues de la société civile suivent une formation Premiers Secours en Santé Mentale d'une durée de 14 heures et dispensée par Isabelle Pont. Pendant deux jours, la formatrice PSSM prodigue les bons conseils et attitudes à adopter face aux différents troubles psychiques.

Sous forme d'ateliers, les 16 participants du jour découvrent les troubles liés à la santé mentale. Grâce à plusieurs vidéos, exercices ou mises en situation, les futurs secouristes apprennent à aborder une situation auprès d'un collègue, d'un ami ou d'un membre de sa famille en détresse.

La méthode "AÉRER" pour faire face aux troubles psychiques

Afin d'apporter le soutien nécessaire à une personne atteinte d'un trouble en santé mentale, une méthode en 5 points est utilisée:

"A" - Approcher la personne, évaluer et assister

- Approcher la personne, évaluer et assister "É" - Écouter activement et sans jugement

- Écouter activement et sans jugement "R" - Réconforter et informer

- Réconforter et informer "E" - Encourager à aller vers des professionnels

- Encourager à aller vers des professionnels "R" - Renseigner sur les autres ressources disponibles

L'application de cette méthode est recommandée pour aborder différents types de situations. Chaque table de 4 ou 5 participants propose ainsi sa déclinaison face aux exemples de cas pratiques présentés.

Pour réconforter sans jugement et approcher une victime de troubles psychiques, se rappeler que le "tu" tue... Isabelle Pont - formatrice Premiers Secours en Santé Mentale

Après avoir formé différents professionnels de la CPS pendant deux jours la semaine passée, c'est au tour du grand public de pouvoir participer. Une nouvelle session s'ouvre en fin de semaine pour former d'autres salariés de la CPS.

Le socle de la formation s'appuie sur la nécessité d'une intervention précoce. Identifier les premiers signes, reconnaître les symptômes, proposer les potentiels recours, tout citoyen peut intervenir le plus tôt possible.

Une méthode anglo-saxonne venue d'Australie

Mise en place localement par la CPS, cette formation citoyenne devrait être de nouveau proposée à l'avenir. Depuis sa création au début des années 2000 en Australie (Mental Health First Aid, MHFA), plus de 1400 formateurs ont accompagné et formé plus de 3 millions de secouristes à travers le monde.