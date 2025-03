Sur la péninsule de Burin, le projet de grand parc éolien suscite l'inquiétude de certains habitants

Alors qu’un projet de grand parc éolien se dessine sur la péninsule de Burin, celui-ci semble soulever l'inquiétude dans les localités avoisinantes.

Ce mercredi 19 mars, Radio-Canada faisait état de l’inquiétude de bon nombre de Terre-Neuviens quant au grand projet éolien qui se profile sur la péninsule de Burin. En effet, le promoteur EverWind Fuels, qui avait initié un projet de 450 éoliennes qui devaient alimenter une usine d'hydrogène et d'amoniac, a finalement proposé en septembre dernier un projet avec plus de 1500 turbines, atteignant pour certaines une hauteur de 225 mètres.

De quoi provoquer la grogne des habitants sur place. En effet, toujours selon le reportage de Kyle Monney, beaucoup de locaux déploreraient une consultation insuffisante malgré que le groupe canadien ait affirmé avoir procédé à 50 consultations publiques dans la région depuis 2022. Chose que Cass Clarks, un résident de la péninsule, conteste fermement au micro du journaliste de Radio Canada. "Il y avait des gens-là à qui poser des questions, mais ils ne discutaient pas avec les gens. Il fallait les aborder," explique-t-il.

Une rencontre avec les promoteurs qui tourne mal

En mai 2024, une rencontre à Lawn se serait aussi mal passée, toujours selon ce résident terre-neuvien. Il décrit même la réunion comme "l’événement le plus hostile auquel il ait assisté" et charge directement l’état : "Les représentants du gouvernement ont tout simplement fermé les yeux. Personne ne veut nous écouter. C'est assez frustrant." Le reportage de Radio-Canada rapporte aussi que beaucoup de personnes étaient colère ce soir-là. À cela s’ajoute aussi une dimension écologique. Un tel projet impliquerait beaucoup de destructions afin de voir autant d’éoliennes s’implanter sur le territoire.

Le journaliste Kyle Monney a également interrogé Carl Slaney, un ouvrier à la retraite résident à Marystown. Ce dernier s’étonne lui aussi des réponses du gouvernement terre-neuvien et remet en cause l'envie de EverWind Fuels d'implanter une usine d'hydrogène et d'ammoniac dans la région, alors que des experts indiquent que ce secteur s'essouflerait à Terre-Neuve et Labrador.

À Saint-Laurent, neuf éoliennes fonctionnent depuis 2009

Bien que les infrastrutures y soient bien moins imposantes, neuf éoliennes sont déjà en service sur la péninsule, à Saint-Laurent, depuis 2009. Elles produiraient l'équivalent de la consommation en énergie de 7400 foyers.

Delphine Jeanneau et Flavie Bry s'étaient rendues sur les lieux du projet pour un reportage en mai 2022.