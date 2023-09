Septembre en or : après-midi récréatif à Saint-Pierre et Miquelon pour sensibiliser aux cancers pédiatriques

L'initiative est nationale, mais pour la première fois l'archipel s'en fait également le relais. Plusieurs associations se mobilisent autour de la lutte contre les cancers pédiatriques. Ce dimanche 10 septembre, un après-midi récréatif était organisé à Saint-Pierre pour récolter des fonds pour l'association Princesse Margot.

Elise Marné •

Au programme de cette journée entièrement consacrée aux enfants, des olympiades en extérieur mais aussi des animations en intérieur étaient organisées. Une cinquantaine de jeunes compétiteurs se sont affrontés dans sept épreuves encadrées par les associations de La Foulée des Îles et Et la Vie Continue.

Environ 200 enfants ont fait le choix des autres animations proposées : structures gonflables, équitation ou encore restauration. Le reportage de Marion Meyer et Jérôme Anger :

©saintpierreetmiquelon

Un ruban humain synonyme de solidarité

En fin de journée ce dimanche, enfants et associations se sont rassemblés pour former un ruban en or, le ruban de l'espoir symbole de ce mois de sensibilisation aux cancers pédiatriques.

À Miquelon, rendez-vous le dimanche 17 septembre pour un autre après-midi récréatif. Les associations se remobilisent pour une nouvelle levée de fonds.

Princesse Margot donne le sourire aux enfants malade

Créée en 2012, cette assocation accompagne les familles touchées par les cancers pédiatriques et leur propose un soutien psychosocial. Intervention en milieu hospitalier, sorties pour les enfants malades, soutien scolaire et accompagnement des parents, de nombreuses actions sont proposées par les bénévoles de cette association nationale.