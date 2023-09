Septembre en Or : Un mois consacré à la lutte contre les cancers pédiatriques

À Saint-Pierre et Miquelon, le mouvement Septembre en Or est suivi pour la première fois à travers des évènements organisés par l'association Et la vie continue et plusieurs partenaires. L'occasion de soutenir les familles concernées par la maladie.

Chloé Borotra •

C'est l'institut Gustave Roussy, premier centre européen de lutte contre le cancer, qui initiait en France le mouvement il y a sept ans. Extension du mouvement Gold in September né aux Etats-Unis en 2012, Septembre en or vise à mettre en lumière la lutte contre les cancers de l’enfant, première cause de décès chez les plus jeunes.

À lire aussi : De Saint-Pierre et Miquelon à Paris, le long chemin de Mélie vers un espoir de guérison

Malgré les progrès de ces dernières années, 20 % des jeunes patients sont en échec thérapeutique. Et parmi les cas guéris, plusieurs garderont des séquelles à l'âge adulte.

Des maladies évolutives et complexes

Les cancers pédiatriques sont complexes et doivent être pris en charge par des équipes hautement spécialisées. C'est le cas de Mélie, jeune Saint-Pierraise atteinte d'un cancer depuis sa naissance. Aujourd'hui âgée de trois ans, les nouvelles sont bonnes et la tumeur régresse. Mais la fillette et sa famille doivent encore faire le déplacement à l'Institut Gustave Roussy tous les six mois pour des contrôles.

Durant toutes ces épreuves, c'est auprès de leurs proches mais aussi de l'association Et la vie continue que la famille de Mélie a su trouver du soutien. Il était primordial pour eux d'organiser quelque chose à Saint-Pierre et Miquelon, pour faire davantage connaître le mouvement #SeptembreenOr et sensibiliser la population aux cancers de l'enfant.

Pour la vice-présidente de l'association Sylvie Koelsch, "c'est important pour donner l'occasion à chacun de participer et de montrer sa solidarité aux familles et aux associations, bénévoles, qui s'investissent au quotidien."

Une levée de fonds à Saint-Pierre et à Miquelon

C'est donc ce week-end du 9 et 10 septembre qui a été choisi pour Saint-Pierre. Le stade d'athlétisme de l'île se transformera pour l'occasion en salle d'activités en plein air et accueillera la population le temps d'un après-midi.

À Miquelon, le rendez-vous est donné le dimanche 17 septembre au stade de l'ASM avec un programme similaire. La majeure partie des bénéfices récoltés durant ces deux week-end sera reversée à l'association Princesse Margot, qui accompagne les enfants atteints de cancer et leurs familles dans l'épreuve de la maladie.

/ • ©Et la vie continue

Karine Disnard, maman de Mélie, et Sylvie Koelsch, vice-présidente de l'association Et la vie continue, étaient les invitées de l'émission C'est vous qui le dites :