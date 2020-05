Une session de pêche à la truite en famille pour l'ouverture de la saison

Depuis vendredi 8 mai la saison de pêche à la truite est ouverte dans l'archipel. Les berges des étangs accueillent les pêcheurs. Rencontre avec une famille de Saint-Pierre qui en a profité pour tenter d'attraper quelques poissons.

Adrien Develay •

Profitant de quelques éclaircies en ce samedi, c'est l'étang Thélot qu'a choisi une famille saint-pierraise pour poser ses lignes. Première étape : préparer la canne à pêche. Après avoir fixé l'hameçon et vérifié que le moulinet fonctionnait correctement, c'est l'heure de lancer le bouchon à l'eau. Et d'attendre. Dans un premier temps, les poissons se font timides. Rien ne vient faire frémir le flotteur.Puis, après quelque temps, le bouchon disparaît sous la surface de l'étang. Une touche. Un travail précis s'amorce : remonter le poisson, sans casser le fil. Lentement mais sûrement, la truite est remontée à la surface, sous les yeux ravis des enfants. Une fois la truite sortie de l'eau, il faut la mesurer, vérifier qu'elle fait au moins 18 centimètres. Autrement, il faudra la remettre à l'eau. Cette truite-là ne laisse pas le temps à la famille de savoir : profitant d'un moment de relâchement, elle se faufile hors de la main qui la retient et repart aussitôt d'où elle vient. La pêche a été peu fructueuse aujourd'hui, mais l'amusement suffit pour satisfaire ces pêcheurs amateurs.Pour toute information supplémentaire sur la législation en vigueur cette année (taille autorisée des poissons, nombre d'hameçons sur la ligne, étangs où la pêche est autorisée, etc.) rendez-vous sur la page Facebook de la société de pêche sportive Reportage de Samuel Monod et Inès Pons-Teixeira.