Six nageurs du club des Drakkars renouent avec la compétition à Terre-Neuve

C'est le retour des nageuses et des nageurs des Drakkars dans le bassin de Mount-Pearl. Des compétiteurs absents des compétitions canadiennes après deux ans de pandémie de Covid 19.

Marie-Paule Vidal •

Six nageurs et nageuses du club des Drakkars de Saint-Pierre étaient à Mount-Pearl du 23 au 27 juin pour une compétition amicale.

Les sportifs locaux, âgés entre 11 et 16 ans, ont enfin pu mettre leurs nombreux mois d'entraînement à profit face à des compétiteurs terre-neuviens très motivés.

Crawl, dos, brasse, nage papillon, 4 nages, il y en avait pour toutes les catégories.

Les résultats dames

Chez les 11 ans et moins, Lou Detcheverry Bergeron termine 6ème au 100m dos, 6ème au 200m dos, 11ème au 50m dos, 14ème au 100m crawl, 15ème au 50m papillon et 21ème au 50m crawl.

Chez les 13-14 ans, Evy Foliot réalise une 9ème place au 100m brasse et au 100m papillon. Elle est 11ème au 200m 4nages, 19ème au 50m crawl et 22ème au 50m papillon.

Chez les 15 ans et plus, Inès Nicolas, très en forme s'octroie la 2ème place au 200m crawl, la 3ème place au 100m brasse. Elle termine 5ème au 50m brasse, 6ème au 200m brasse, 7ème au 50m crawl et 8ème au 100m crawl.

Les résultats garçons

Chez les 13-14 ans, Baptiste Nicolas se classe 3ème au 100m dos, 6ème au 50m dos, 7ème au 50m crawl et 9ème au 100m crawl.

Théo Lizée réalise une 5ème place au 100m dos, 7ème au 50m dos, 10ème au 200m 4nages, 11ème au 50 crawl et au 100m crawl.

Dans la catégorie des 15 ans et plus, Maxence Nicolas se positionne à la 2ème place au 50m et 100 m brasse. Il est 3ème au 200m 4 nages, 4ème au 50m crawl, et 5ème au 100 m crawl et 200m brasse.