Sortie de "Mon général", le nouveau single de l'artiste saint-pierrais Antoine Beaumont

Mixé dans un studio parisien renommé, Mon général est la dernière production d'Antoine Beaumont & Vae Soli. Et une belle carte de visite pour le musicien de Saint-Pierre et Miquelon.

C'est une nouvelle étape dans un parcours sans faute pour Antoine Beaumont. Sur son archipel natal de Saint-Pierre et Miquelon où il baigne dans la musique depuis toujours, on l'a applaudi en solo avec Ma Doué Béniguet, avec A² ou encore Hope Circle.



Et depuis son départ en métropole pour ses études en 2015, le musicien enchaîne les compositions toujours plus abouties, et les concerts et festivals où se presse un public toujours plus nombreux, jusqu'en Belgique et même aux Pays-Bas.



Un single mixé chez les plus grands

En cette année 2020, Antoine Beaumont frappe encore plus fort avec ce nouveau single prometteur, Mon général, enregistré dans le studio Midi-Live en région parisienne, ex studio Vogue, qui a vu défiler les plus grands.



Pour l'occasion, il a engagé Hugo Bracchi, ingénieur du son qui s'est fait un nom en mixant des artistes français de la scène actuelle, tels que Catherine Ringer, La Femme ou General Elektriks.

Un artiste complet

Antoine Beaumont écrit, compose, chante et gratte la basse et la guitare. D'abord avec son premier groupe formé dans l'Hexagone. Ensuite depuis 2016, avec ses musiciens rencontrés à Nancy au conservatoire régional : Gaby Gaudefroy, Bastien Fréville et Paul Belleville qui se retrouvent autour de leurs inspirations communes, Feu! Chatterton, Alain Bashung, Jacques Brel.



Antoine Beaumont & Vae Soli

En 2017, Antoine compose un premier album, Véhémence, joué avec ses comparses et conçu dans une veine rock bercée par la chanson française et la poésie des plus grands. Un opus aux sons novateurs qui ne sont pas sans rappeler Saez, ou encore Noir Désir.

Rebaptisé Antoine Beaumont & Vae Soli, le groupe sort au printemps 2019 son premier single co-produit, Sans Litote. Avec Mon général, les musiciens ajoutent donc une solide corde à leur arc, un titre promis à un succès mérité. Ce nouveau single est d'ores et déjà disponible sur les plateformes de téléchargement légal.

