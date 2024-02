Tempête hivernale à Saint-Pierre et Miquelon : Place à l'entraide auprès des personnes âgées

Depuis ce mercredi 14 février 2024, l'archipel se réorganise suite à d'importantes chutes de neige. Les soignants aussi doivent revoir leur emploi du temps pour aider au mieux les personnes âgées parfois bloquées chez elles. Reportage.

Avec la neige tombée ces derniers jours, le quotidien des soignants de Saint-Pierre est chamboulé. "On se lève plus tôt, il faut déneiger notre maison, la voiture du travail, ensuite on appelle les collègues et ensuite on attaque la liste des patients. On a établi des priorités" confie Kristelle Arthur, aide-soignante à domicile.

À Saint-Pierre, 17 patients ont été identifiés comme prioritaires. Or pour aller s'occuper d'eux, les accès sont encore parfois bouchés. Difficile donc d'intervenir en temps et en heure même si tous les services d'aide sont mobilisés.

Comment cela s'organise alors ? Voyez le reportage d'Inès Apetovi et Marie Paturel :

Les personnes âgées ont aussi été aidées par la Mairie. Pour bénéficier du déneigement, elles se sont inscrites au début de l'hiver. Un agent de la municipalité, en train de déneiger la maison d'une sénior, confie ne pas avoir vu un tel épisode neigeux depuis le début des années 2000.

Durant ces deux jours, un cumul de 40 à 50 centimètres de neige a été enregistré sur l’archipel.