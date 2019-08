Un terminal plus grand pour l'aéroport de Saint-Pierre Pointe Blanche

Accueillir plus de voyageurs et gagner en confort ; telles sont les prérogatives du projet d'aggrandissement de l'aéroport Saint-Pierre Pointe Blanche.Un projet retenu par la commission aéroportuaire et qui débutera ses travaux d'ici l'automne 2020. D'une valeur estimée à 4 millions d'euros, le chantier devrait durer jusqu'à l'été 2021.Et ce sont 350 mètres carrés d'extension qui verront le jour afin d'agrandir, entres autres, les salles des embarquements et des arrivées.Découvrez le reportage de Mathias Raynaud et d'Enzo Giugliano.