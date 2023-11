Théâtre : le Saint-Pierrais Philippe Canales dans le rôle de Valéry Giscard d’Estaing

L’ancien Président Valéry Giscard d’Estaing allait dîner une fois par mois dans des familles sélectionnées par l’Élysée. Objectif : dépoussiérer la communication présidentielle. La pièce de théâtre « le Dîner chez les Français » de Léo Cohen-Paperman met en scène ces fameux dîners qui n’ont jamais été filmés. C’est le Saint-Pierrais Philippe Canales qui incarne le président.

"Le Dîner chez les Français de V. Giscard d’Estaing" est le troisième épisode de la série "Huit rois" de la Compagnie des Animaux en paradis. L’objectif est de faire le portrait des huit Présidents de la 5e République, de Charles De Gaulle à Emmanuel Macron.

La pièce met en scène un couple d’agriculteurs normands, leur fille et leur beau-fils, jeunes parents et ouvriers à Belfort. Pour le réveillon du 31 décembre, ils reçoivent Anne-Aymone et Valéry Giscard d’Estaing. Le dîner durera sept ans, de 1974 à 1981. Pendant les sept ans du repas, les personnages vieilliront et parleront de Minitel, d’avortement et du chômage.

Ce qui m’intéresse c’est de me mettre dans la peau de quelqu’un qui a voulu faire le mieux possible pour tout un peuple et qui s’est absolument péter les dents. Philippe Canales, dans le rôle de Valéry Giscard d’Estaing

Ce n’est pas la première fois que le Saint-Pierrais incarne le Président. Il y a une dizaine d’années, le metteur en scène Léo Cohen-Paperman monte la pièce "Le jour de gloire est arrivé" dans laquelle Philippe Canales se met là aussi dans la peau de Valéry Giscard d’Estaing.

C’était un moment de rencontre incroyable entre le public. Philippe avait vraiment rencontré le personnage et il avait réussi à jouer d’une vraie incarnation. Il nous faisait rire et il avait réussi à toucher quelque chose de l’âme de cet homme. Léo Cohen-Paperman, metteur en scène

