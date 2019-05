Top départ pour les épreuves du bac à Saint-Pierre et Miquelon

Les terminales du lycée Emile Letournel ont brisé la glace ce matin avec la traditionnelle épreuve de philosophie. Sur les 28 candidats de ce cru 2019, treize sont en série scientifique, cinq tentent de décrocher leur bac littéraire et dix passent les épreuves réservées aux lycéens inscrits en série économique et sociale.



Pour assurer la bonne tenue de tous les examens de cette année 2019, le lycée peut compter sur trois secrétaires d'examen et plusieurs examinateurs.



Avant l'ouverture des enveloppes scellées ce matin, les consignes ont été rappelées aux candidats. Tous doivent disposer d'une pièce d'identité et de leur convocation. Les objets connectés comme les tablettes, les smartphones ou encore certaines montres sont bien entendus interdits. En cas de triche, les conséquences peuvent être lourdes pour l'élève. (voir encadré plus bas)

Deux semaines d'épreuves

Au total, toutes séries confondues, pas moins de douze épreuves vont se succéder jusqu'au 3 juin prochain. Les candidats n'ont qu'une copie à rendre par jour et demain ils vont devoir composer en anglais pour l'épreuve de langue vivante 1.