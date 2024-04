Trouble du spectre de l'autisme : Du diagnostic à la prise en charge, quelles étapes dans l'accompagnement ?

En France, le trouble du spectre de l'autisme concernerait au moins une naissance sur 100 chaque année, pourtant selon les chiffres du ministère de la Santé : " 89% des personnes autistes se sentent incomprises par leur entourage". Informer pour mieux comprendre, c'est l'objectif du 2 avril, journée mondiale de sensibilisation à l'autisme.

Elise Marné •

Le trouble du spectre de l'autisme, c'est un trouble avec lequel l'enfant naît, et qui s'exprime au fil du temps de différentes manières. Il n'est donc pas toujours simple de le diagnostiquer. Une prise en charge précoce est pourtant souhaitable.

Ces troubles n'ont rien à voir avec l'éducation. [...] On recherche des signes dans deux domaines : la communication sociale et la répétitivité. Claire Chevreuil, psychiatre de l'enfant et de l'adolescent, médecin référent auprès du CMPEA

L'autisme fait partie des troubles neurodéveloppementaux. Des premiers signes à la mise en place de soins adaptés, quelles sont les étapes vers l'accompagnement ? Entretien avec Claire Chevreuil, psychiatre de l'enfant et de l'adolescent, médecin référent auprès du CMPEA. Elle était l'invitée du journal télévisé du 2 avril :

©saintpierreetmiquelon

Une fresque bleue aux couleurs de la solidarité

Mardi 2 avril, à l'occasion de la journée mondiale de sensibilisation à l'autisme, le SESSAD - le Service d'Éducation Spéciale et de Soins à Domicile - a dévoilé une fresque aux couleurs bleues. Il s'agit d'une initiative solidaire et collective réalisée par une quinzaine de participants, dont le résultat est à découvrir au Café Solidaire jusqu'au vendredi 5 avril 2024.

Le but de cette réalisation : sensibiliser le grand public aux troubles du spectre de l'autisme et rappeler l'importance d'une prise en charge précoce. On écoute à ce propos Fanny Schmitt, responsable du SESSAD.

©saintpierreetmiquelon

À lire aussi : Le combat d'une famille face à un diagnostic tardif de l'autisme