Un engouement sans précédent pour le hockey féminin à Saint-Pierre et Miquelon

L'équipe féminine des Harfangs affiche complet en cette rentrée 2020. Dimanche 25 octobre, joueuses débutantes et confirmées se sont entraînées sur une glace devenue presque trop étroite.

Raphaëlle Chabran •

©saintpierremiquelon

Depuis la rentrée sportive de 2020, les Harfangs peuvent se targuer d'être le plus grand groupe de hockey féminin amateur de France. En quatre ans d'existence, les effectifs se sont accrus. En 2016, les Harfangs dénombrait seulement sept joueuses. Cette année, l'association de hockey féminin comptabilise pas moins de 43 adhérentes, dont 12 nouvelles recrues.Une évolution jugée plus que positive par la hockeyeuse et présidente Maïwenn Hélène, qui voit les efforts de son association couronnés de succès."Nous avons fait travailler le bouche à oreille, vantant les mérites du club dans notre entourage. En septembre, notre présence au forum des associations nous a aussi aidées à recruter de nouvelles joueuses. Enfin, nous avons modifié notre horaire d'entraînement, 21h au lieu de 22h les années précédentes."Victime de son succès, l'association a dû refuser de nouvelles adhésions. À la patinoire de Saint-Pierre, l'espace attribué à l'équipe pour les deux entraînements hebdomadaires, ne suffit plus. L'association pense déjà à la prochaine saison, et aux solutions possibles pour accueillir les futures et nombreuses recrues.Le reportage de Marie Daoudal et Aldric Lahiton :