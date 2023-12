Un musée du football à Saint-Pierre et Miquelon ? C’est le projet de ces deux élèves du lycée Emile Letournel

Enzo Gaspard et Thibault De Arburn, tous deux élèves du lycée Emile Letournel se sont lancés dans un projet pour le moins original dans le cadre de leurs études dernièrement. En effet, les deux camarades veulent créer un musée du football à Saint-Pierre et Miquelon.

Créer un musée du football à Saint-Pierre et Miquelon, c’est le projet entrepris par Enzo Gaspard et Thibault De Arburn tous deux lycéens en Bac professionnel Agora. En effet, pour dans le cadre de leur matière "chefs-d’œuvre", les deux copains avaient pour mission de développer un projet au choix.

Passionnés de football, eux-mêmes joueurs respectivement à l’ASM et l’ASIA, ils se sont lancés dans la conception d’un musée dédié au ballon rond et à son histoire dans l’archipel. "Vu qu’on aime ça, on voulait trouver une thématique autour du foot. Puis on a eu l’idée du musée, et ça a immédiatement emballé notre professeur, qui nous a quand même avertis de l’ampleur du travail qu’on devrait effectuer."

Les trois clubs sollicités

Bien que les deux aient leurs petites préférences sur le club à supporter dans l’archipel, il n’y aura pas de favoritisme dans leur projet. Les deux amis l’assurent, l’ASSP l’ASIA et l’ASM seront tous consultés pour trouver des objets.

Les retours des trois clubs sont super positifs. Ils nous ont conseillés, et vont se mettre à la recherche de choses intéressantes à nous donner. Enzo Gaspard

Ainsi, vieilles chaussures, ballons ou maillots sont vivement recherchés par les deux adolescents. Et pour se donner des idées, une lecture leur a été vivement conseillée. "On nous a encouragés à lire histoire du football à Saint-Pierre et Miquelon d’Olivier pour comprendre l’histoire du football ici."

Le lieu encore à déterminer

La création du musée avant juin 2025. Alors forcément, il reste encore beaucoup de chemins à parcourir pour les deux lycéens. À commencer par le choix du lieu d'exposition. "On a quelques idées, mais rien de bien définitif. On cherche encore, et on demande aux administrations pour voir s'ils n’auraient pas des lieux à nous suggérer."

Musée de l'arche ? Local dans un des trois clubs de l'archipel ? C'est encore flou. D’autant plus qu'il faut savoir si l'installation sera éphémère temporaire. Ils gardent tout de même une solution de replis, si toutes les options envisagées viennent à échouer. "On a pensé à faire un musée virtuel si jamais rien ne marche."