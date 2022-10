Un nouveau succès pour l’Opération Brioches à Saint-Pierre et Miquelon

Solidarité et vivre ensemble, deux messages délivrés à chaque brioche vendue. L’Opération Brioches a réuni ce samedi les citoyens de Saint-Pierre et Miquelon autour d’un objectif : améliorer le quotidien des personnes en situation de handicap.

Elise Marné •

Une action incontournable

C’est un rendez-vous annuel bien connu des résidents de l’archipel qui se sont rendus nombreux sur les différents points de vente de brioches. A Saint-Pierre et à Miquelon, bénévoles et bénéficiaires se sont retrouvés dès 10h pour lancer cette opération portée au niveau national par l’UNAPEI, l’union nationale des associations de parents, de personnes handicapées mentales et de leurs amis depuis plus de 35 ans. Localement, c’est l’association "Vivre Ensemble" qui s’est emparée de cette initiative, dont le format évolue. Depuis deux ans, le porte-à-porte a été remplacé par une vente ambulante compléter d’une livraison à domicile pour les personnes à mobilité réduite.

« Tous les ans moi je participe, parce que j’adore ça. » Yannis Chaignon, opérateur à l’ESAT

Cette nouvelle formule, moins contraignante sur le plan logistique nécessite tout de même une organisation importante. Dès la veille, les bénévoles préparent les brioches. Antoine Joubeau et Sony Chamsidine ont rencontré Josée Vigneau, membre du conseil d'administration de l’association Vivre Ensemble.

Un bilan très positif

700 brioches à Saint-Pierre et 200 brioches à Miquelon, l’intégralité des 900 pâtisseries préparées pour l’occasion ont été vendues ce samedi 15 octobre. Grâce à cette action, l’association Vivre Ensemble récupère 9000€, des fonds qui serviront à mettre en place des activités et des animations à destination des travailleurs en situation de handicap. Une partie de cet argent aidera également à financer les travaux de réfection du Chalet Willy à Savoyard.

Mais au-delà de l’apport financier, c’est avant tout une réussite sur le plan humain selon la présidente de l’Association, qui souligne notamment la participation très positive des opérateurs de l’ESAT (Établissements ou Services d'Aide par le Travail).

« Ils sont tellement fiers de participer à l’Opération Brioches que ça nous fait chaud dans le cœur. » Marie Jugan, présidente de l'association "Vivre Ensemble"

A Saint-Pierre, Elise Marné a suivi le déroulement de cette journée solidaire.