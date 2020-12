Un nouvel espace d'accueil pour les jeunes de Saint-Pierre

En plus d'accueillir les spectateurs lors des rencontres sportives, la cafétéria de la patinoire de Saint-Pierre fait désormais aussi office d'espace culturel et de jeux pour les jeunes de Saint-Pierre.

Mehdi Elghazouani •

"On s'est aperçus que les jeunes ne savaient plus trop où aller après les matchs de hockey et les séances libres. Nous avons donc décidé d'élargir les horaires d'ouverture de la cafétéria." Claudio Detcheverry, président du Hockey mineur

La jeunesse de Saint-Pierre peut désormais compter sur un nouvel espace d'accueil pour se retrouver. Depuis quelques semaines, la cafétéria de la patinoire leur est désormais accessible où sont mis à leur disposition jeux de sociétés, bornes d'arcade et consoles de jeux vidéos.L'initiative de ce projet revient à l'association du hockey mineur qui compte sur le soutien de la collectivité territoriale et de la mairie de Saint-Pierre, partenaires de l'opération.L'association, qui est locataire de cet espace, a également procédé à l'embauche d'une animatrice qui est chargée d'accompagner les jeunes dans leurs projets et leurs activités.Le reportage de Marie-Paule Vidal et Hélène Corbie.