Une famille de Saint-Pierre et Miquelon au coeur des émeutes en Nouvelle-Calédonie

Depuis trois jours, la Nouvelle-Calédonie fait face à une situation de violences extrêmes. Des émeutes ont éclaté à la suite d’un vote à l’Assemblée Nationale portant sur la réforme constitutionnelle du corps électoral. Installés récemment, Linda Cautain et sa famille vivent des nuits angoissantes depuis lundi 13 mai.

Le bilan s’alourdit à Nouméa, depuis lundi, les émeutes ont fait cinq morts et des centaines de blessés, l’état d’urgence a été décrété ce mercredi en conseil des ministres, il est entré en vigueur tôt dans la matinée de jeudi en Nouvelle-Calédonie. Il sera maintenu pendant douze jours.

Gérald Darmanin, ministre de l'Intérieur et des Outre-mer à d’ores et déjà annoncé l’envoi de 500 policiers et gendarmes pour venir en renfort des effectif sur place.

Installée à Nouméa récemment pour le travail, Linda Cautain et sa famille vivent un cauchemar depuis trois jours et le début de ces émeutes. Jérome, son mari, et le voisinage organisent des rondes de surveillance pour protéger les maisons du quartier des pillages et des violences. La famille a peu dormi durant ces trois derniers jours. La mère de famille témoigne pour nous.