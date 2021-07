Une mission de communication pour l'Europe à Saint-Pierre et Miquelon

Ces dernières années, plusieurs initiatives économiques, notamment liées au développement du tourisme, ont bénéficié de financements européens. Une mission européenne en charge de réaliser un film promotionnelle est allée à la rencontre des porteurs de projets.

Grâce au FED, le fonds européen de développement, de nombreuses entreprises ont pu voir le jour à Saint-Pierre comme à Miquelon ces dernières années.

Dans le cadre d'un plan de financement 2015-2020, une enveloppe de 26 millions d'euros a été attribuée à la collectivité territoriale.

Une somme conséquente qui a ensuite été redistrbuée aux entreprises éligibles et porteuses de nouveaux projets économiques, notamment liés au développement du tourisme.

La priorité en terme de diversification économique a été le tourisme durable (...) avec des dispositifs d'aides dédiés à l'hébergement, à la restauration et aux transports. Rudy L'Espagnol, responsable du développement économique à Archipel Développement.

Deux projets concrétisés grâce au FED

Parmi les bénéficiaires une boulangerie-pâtisserie de Saint-Pierre, située dans le nouveau quartier des Graves.

Le porteur du projet a pu financer 25% de son lancement d'activité avec cet apport européen.

Si je n'avais eu cette aide, la banque n'acceptait pas l'emprunt (...) ces 175 000 euros d'aides étaient une garantie et on a réussi à monter le projet. Marc Menant, boulanger.

Non loin de cette boulangerie, un nouveau complexe hôtelier a également vu le jour.

Andréa Hélène, la gérante, a dû modifier sa proposition initiale pour bénéficier du FED afin de respecter les critères d'attribution.

"Au départ on voulait des chambres plus petites (...) on a adapté pour avoir cette aide", explique-t-elle.

Un film pour valoriser les projets de l'archipel

Actuellement dans l'archipel pour une semaine, Dorothy Fisher a été envoyée par la Commission européenne. Son rôle est d'identifier et de valoriser les actions financées par le FED.

Il y a des financements qui ont été attribués dans l’archipel mais ils ne savent pas quels types de projets ont été financés (...) le but de notre campagne est de rendre plus visible ces projets et de valoriser les résultats qui ont été achevés. Dorothy Fischer, en charge de la mission de communication pour la Commission européenne.

