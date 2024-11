Une nouvelle saison riche en projets pour les hockeyeuses des Harfangs

Déplacements, tournoi à St-Pierre, actions et championnat local, l'équipe de hockey des Harfangs a de beaux projets pour cette nouvelle saison 2024-2025. Léa Heudes Disnard était l'invitée de C'est vous qui le dites.

Équipe sportive désormais bien connue à Saint-Pierre et Miquelon, le club des Harfangs est né en 2017 avec à peine quelques joueuses au compteur. "Au début on était parfois trois ou quatre sur la glace à s'entraîner" confie Léa Heudes Disnard. Depuis, ce sont presque une centaine de membres qui sont passés par les Harfangs depuis sa création. "On en est à 98 membres depuis 2017. C'est une fierté pour le club d'avoir autant de passages" ajoute la présidente.

Si le championnat féminin n'attire pas encore autant de public que le hockey sénior masculin, l'effectif n'en demeure pas moins motivé par les enjeux de la saison. Au micro d'Annaïg Guibert, Léa Heudes Disnard raconte que certaines ont même parfois un petit trac avant de monter sur la glace les jours de match.

Il faut faire honneur à ceux qui viennent nous voir. Le match dernier s'est terminé sur des tirs au but donc je pense que c'était intéressant pour eux aussi Léa Heudes Disnard

Il est vrai de dire que pour s'améliorer, et évoluer en tant que club, il est primordial de rivaliser avec d'autres équipes et si possible, des équipes plus fortes. Les Harfangs prévoient donc encore cette année de se rendre dans la province de Terre-Neuve pour disputer une série de matchs avec des adversaires, devenues de véritables amies selon Léa.

Ce sont donc quelques joueuses qui partiront cet hiver à Saint-Jean de Terre-Neuve, pendant que d'autres s'envoleront vers Paris sous invitation du député de l'archipel, Stéphane Lenormand. Le club se voit convié dans la capitale pour se présenter suite à la diffusion du documentaire Les hockeyeuses du bout du monde réalisé par Pascal Créségut et co-produit et diffusé par Saint-Pierre et Miquelon la 1ère. Encore de beaux projets pour l'équipe, qui a pour souhait de pérenniser le hockey féminin dans l'archipel.

Léa Heudes Disnard, présidente des Harfangs était l'invité de C'est vous qui le dites le 19.11.2024: