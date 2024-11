L'équipe des Rescapées, des joueuses qui ont marqué l'histoire du volley-ball à Saint-Pierre et Miquelon

Le volley-ball a longtemps été l'un des sports phares à Saint-Pierre et Miquelon. Parmi les équipes qui ont marqué le championnat local, les Rescapées apparaissaient comme l'une des équipes les plus investies dans l'archipel. Entre la Coupe de Terre-Neuve et les compétition locales, Nathalie Janil et Cathy Hacala nous racontent leurs souvenirs d'anciennes joueuses.

Il existe des souvenirs que l’on chérit plus que d’autres. Des souvenirs dans lesquels on plonge pour se remémorer une époque particulière. C’est avec les yeux brillants et le sourire jusqu’aux oreilles que Nathalie Janil et Cathy Hacala se remémorent leurs années volley à Saint-Pierre.

Avec les Rescapées, l’équipe féminine affiliée à l’association des Amis d'Al, porté notamment par les Yann Blin, Jean-Jacques Girardin et Stéphane Fouchard, les deux compères en auront joué des matchs toutes les deux. "J’ai commencé en 1989. Ma mère jouait encore dans l’équipe", explique Cathy. "Moi un peu plus tôt, en 1987. On a tous les deux une famille de volleyeurs. C’est mon père qui jouait chez moi. Et je me souviens que la mère de Cathy nous a entraînées après", rétorque Nathalie.

Nathalie Janil à la passe, Cathy Hacala au smash. • ©Nathalie Janil

Au fil des rencontres gagnées, des moments de vie passés ensemble, les Rescapées sont devenues une véritable référence du volley local. À tel point que ce groupe de copines jouait avec les hommes dans le championnat de série B. "On était tellement soudées", sourit Cathy. "Et on ne se voyait pas que pour jouer. On sortait, on faisait des restaurants… Je me souviens qu’une fois, une jeune joueuse avait eu l’interdiction de jouer avec nous parce qu’on sortait beaucoup trop. Mais une fois qu’on était sur le terrain, on était des acharnées."

Les épopées terre-neuviennes

Acharnées, et travailleuses. Avec deux entraînements hebdomadaires avec Yann Blin aux manettes et un match le week-end, les Rescapées prenaient le volley au sérieux. "On voulait gagner, pas de doute. Et on s'entraînait dur avec Yann. On a beaucoup progressé." Avec l'envie de battre les équipes masculines chaque en week-end en série B, elles se sont poussées vers le haut. Jusqu'à devenir une équipe plus que compétitive localement. "On avait de bonnes joueuses. Sabrina Detcheverry, Marie-Pierre Briand, Cécile Hebditch. Ce qui nous a servi, pour les coupes de Terre-Neuve notamment, c'est qu'on jouait avec des filets à hauteur de championnat masculin. Une fois qu'on arrivait à Terre-Neuve, pour jouer contre d'autres équipes féminines, c'était plus simple."

Face aux équipes de la province canadienne, les Rescapées ont, dans les années 90, enchaîné les victoires. Elles ont même pu toucher la série A en gagnant la Coupe de Terre-Neuve en 1997. Une vraie belle performance qui vient récompenser l'investissement et la passion de tout un groupe comme l'explique Cathy. "En commençant, jamais on aurait pu espérer arriver jusque-là. L'année où on a joué en série A, c'était vraiment dur. Mais ce sont des supers souvenirs."

Les Rescapées en 1997. • ©Nathalie Janil

Les à-côtés de ces voyages restent tout autant en mémoire que les nombreuses rencontres disputées. Ce groupe en aura fait des voyages en bateau pour rejoindre Terre-Neuve ou encore Miquelon. Et ce malgré une certaine réticence à prendre la mer chez certaines. "J'étais malade en bateau", rit Nathalie. "Et on était quelques unes à avoir le mal de mer. Souvent les conditions étaient compliquées. Mais on s'en fichait. S'il fallait être malade pour jouer, on le faisait."

"J'ai toujours des contacts avec nos anciennes adversaires terre-neuviennes."

Et pour entretenir les souvenirs, Cathy prend régulièrement des nouvelles des personnes qu'elles ont pu côtoyer lors de leurs nombreux déplacements. "J'ai toujours des contacts avec nos anciennes adversaires terre-neuviennes. On a passé beaucoup de temps ensemble mine de rien. Elles aussi faisaient la fête... Alors on correspond ensemble." Depuis, le temps est passé. Les joueuses des Rescapées se sont petit à petit retirées du volley. Mais les souvenirs restent, tout comme l'amitié qu'elles partagent entre elles. "C'est vrai que l'on se voit beaucoup moins parce qu'on a toutes nos vies. Mais on est toutes bien ensemble. C'est une époque qui nous manque à tous, je pense."

. • ©Nathalie Janil

Alors, pour raviver une flamme commune, quoi de mieux que se rassembler et partager un bon repas. Comme à la bonne époque. Les deux amis acquiescent. "C'est le projet. On y réfléchit depuis un moment et on espère que ça se fera."