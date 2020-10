Une vidéo pour encourager les lycéens à s'engager dans la vie scolaire

Les semaines de l'engagement se terminent cette semaine au lycée Émile Letournel de Saint-Pierre. Pour motiver leurs camarades à s'engager dans la vie de leur établissement, des lycéens ont réalisé une vidéo. Petite fierté : le clip sera également diffusé dans tous les lycées de Normandie.

Patricia Drake, CPE au Lycée Émile Letournel

On leur avait demandé un diaporama, ils ont finalement réalisé une vidéo. Pour les semaines de l'engagement, les élèves membres du conseil de vie lycéenne du lycée Émile Letournel ont réalisé un clip pour inciter leurs camarades à s'investir dans la vie scolaire."Le projet est vite devenu beaucoup plus ambitieux : le diaporama s'est transformé en vidéo. Cela avait plus de sens pour les élèves", soutient la conseillère principale d'éducation du lycée, Patricia Drake.La quinzaine d'élèves s'est vite prise au jeu. Ce n'est pas une première pour la petite équipe de lycéens, puisqu'ils avaient déjà l'expérience d'une vidéo précédente. "On s'est tous dit que cela pouvait être un bon outil. On est parti dans pleins d'idées farfelues, et arriver à la vidéo c'était un projet ", explique Enguerrand, membre du conseil de vie lycéenne. La vidéo, réalisée avec le soutien de l'académie de Caen, sera d'ailleurs diffusée dans tous les établissements de Normandie.Avec ce travail, les réalisateurs du clip espèrent motiver les futures générations lycéennes à s'engager dans la vie associative scolaire. Et cela fonctionne déjà : après la diffusion au lycée Émile Letournel de leur vidéo, une quinzaine d'élèves se sont déjà portés candidats aux élections du conseil de vie lycéenne, prévu mardi 5 octobre.Reportage de Marie Daoudal et Charlotte Boniteau