Vols directs Saint-Pierre - Paris : un engouement toujours présent malgré la hausse des prix

Avec l’ouverture de la vente des billets pour les vols directs entre Saint-Pierre et Paris ce mardi 21 novembre, les habitants de l’archipel ont pu commencer à anticiper leurs prochaines vacances d’été. Sur place ou en ligne, nombreux ont acheté ces billets tant convoités.

Céline Latchimy-Irissin avec Calypso Vanier •

"Je suis libre toute la journée donc je vais attendre le temps qu’il faut" lance tout sourire Nicolas. Bien avant 8h30, heure de l’ouverture des guichets de vente, ce dernier ainsi que d'autres voyageurs étaient déjà sur place, formant une file d’attente particulièrement longue devant l’entrée du bâtiment de la compagnie Air Saint-Pierre et des agences de voyages. Objectif : être sûr d’avoir son billet.

800 billets vendus en deux heures

Chaque année, l’engouement perdure. Grâce à ces vols directs effectués en 5h30 à peine, chacun pourra directement se rendre à Paris entre le 18 juin et le 3 septembre 2024, sans passer par le Canada. Les passagers en provenance de Paris pourront quant à eux venir à Saint-Pierre, sans effectuer d’escale, du 17 juin au 2 septembre 2024.

Malgré une hausse des prix en constante augmentation depuis la mise en place de cette liaison en 2018, chaque année les voyageurs se précipitent pour profiter de ce gain de temps non négligeable. "C’est important, c’est pour que mes enfants puissent venir me rejoindre et habiter ici" commente Gaël. En à peine deux heures, plus de 800 billets étaient déjà vendus. En fin de journée, vers 16 heures, près de 75 % des billets proposés à la vente étaient déjà écoulés.

Le reportage de Calypso Vanier et Jérôme Anger :