3.1 tonnes de déchets collectés dans le Nord de Wallis

Le mouvement religieux "Maria Poli" a organisé une grande opération de nettoyage ce samedi. Une action pour marquer le centenaire de la fondatrice du mouvement, Chiara Lubich mais aussi pour sensibiliser la population sur la protection de l'environnement.

Fatima Maniulua •

Eva Pelletier

3.1 tonnes de déchets, c'est ce qu'a collecté le mouvement religieux du "Maria Poli" lors de son opération ramassage de déchets ce samedi.Pour marquer le centenaire de la fondatrice du mouvement Chiara Lubich, le mouvement a décidé d'organiser une grande opération de nettoyage dans le Nord de Wallis, mais aussi afin de sensibiliser encore la population sur la protection de son environnement.Beaucoup d'associations (les rameurs, le comité de miss Wallis et Futuna) et bénévoles ont rejoint le mouvement. Une partie s'est rendue sur les îlots du Nord et l'autre est restée sur la grande terre.Pour rappel, le mouvement effectue des opérations de ramassage depuis 2015. En tout il a ramassé près de 20 tonnes de déchets à Wallis.Les explications de Eva Pelletier au micro de Mikaela Tuugahala.