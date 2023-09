Partager :

A Wallis et Futuna, le mois d'octobre est un mois très particulier, c'est le mois des communions. Et sur le territoire une communion est un moment très particulier qui se doit d'être célébré avec tout le faste possible. Exemple avec les préparatifs d'une communion dans une famille futunienne qui est installée dans le nord de Wallis.

Louis Métivier •

Le reportage de Louis Métivier

