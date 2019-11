Bac 2019 : l'épreuve optionnelle de rugby à Wallis et Futuna

Le rugby est une option pour le baccalauréat 2019. Cela pourrait sembler facile d'obtenir des points. Les 18 élèves inscrits cette année ont passé l'épreuve physique au stade de Mata-utu à Wallis.

C'est bien connu les options au baccalauréat peuvent aider à grappiller de précieux points. Le tout est de bien choisir la matière. Certains l'ont bien compris. 18 élèves du lycée d'état de Wallis et Futuna ont pris rugby en option. Et ça a bien commencé pour eux rien d'exceptionnel dirons certains sur une terre de rugby qu'est Wallis et Futuna?Mirna Kilama et Lafaeala Liufau nos reporteurs étaient au coeur de la mêlée pour suivre cette épreuve du bac vraiment pas comme les autres: