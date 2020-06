La chefferie de Alo à Futuna souhaite relancer les cocoteraie sur l'île de Alofi

A Futuna, le directeur du service de l'agriculture de Wallis et son homologue futunien se sont rendus sur Alofi pour visiter les 2 grandes cocoteraies d'Alo. Une visite pour mieux relancer ces cocoteraies.

A Futuna en plus d'être une directive coutumière, relancer les cocoteraies du fenua est inscrit dans le contrat de convergence et de Transformation.Il faudra entretenir les cocoteraies et lutter contre le rhinocéros du cocotier pour pouvoir bien relancer les cocoteraies d'Alo sur Alofi, c'est le constat après la visite sur les lieux du directeur du service de l'agriculture de wallis et son homologue futunien. Le reportage de Mélodie Sione et Tamolevai Maituku.