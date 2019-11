Un cinquantenaire mis en examen pour viol et d'abus sur mineur de moins de quinze ans à Wallis

Une enquête est menée par la gendarmerie de Wallis et Futuna

Un métropolitain d'une cinquantaine d'années a été transféré à Nouméa samedi 09 novembre 2019. Une plainte a été déposée contre lui pour viol et agression sur mineur de moins de 15 ans.

Un métropolitain d'une cinquantaine d'année, résidant à Mu'a a été mis en examen pour abus sur mineur. Les faits reprochés remonteraient à une période de deux ans et demi. Une plainte a été déposée contre lui début novembre pour viol et agression sur mineur de moins de quinze ans.



Les gendarmes ont interpellé cet homme Mardi 05 novembre 2019 en matinée. Mis en garde à vue dans un premier temps pendant 24 heures reconductibles, le prévenu est placé Vendredi 08 novembre en détention à la maison d'arrêt de Mata-Utu. le prévenu est finalement envoyé en Nouvelle-Calédonie, Samedi 09 novembre. Il y sera auditionné par le juge des libertés et de la détention ce vendredi 15 novembre. A l'issue d'un débat contradictoire, le mis en examen saura s'il sera relâché sous contrôle judiciaire ou incarcéré en attendant son procès.



Tant que le verdict n'est pas tombé, le mis en examen est présumé innocent.