Coup d'envoi de la semaine de la femme à Wallis et Futuna

Fatima Maniulua •

Sidonie Fuluhea, déléguée aux droits des femmes

Ce dimanche 01 mars, l'association aux droits des femmes de Wallis et Futuna a lancé le coup d'envoi de la semaine de la femme en vue de la journée internationale des droits des femmes le 08 mars prochain. Au programme, du sport, un cours de zumba et une marche au stade de Lomipeau. Le reportage de Lafaela LiufauToute cette semaine, chaque jour est consacré à un thème bien précis en ce qui concerne la femme à Wallis et Futuna.Les explications de Sidonie Fuluhea, déléguée aux droits des femmes de Wallis et Futuna.Une exposition des femmes artisanes est tenue également toute cette semaine au centre culturel de Akaaka.Toutes les différentes instances seront invitées le Jour J pour une messe suivie d'une journée festive en l'honneur des femmes.cliquez ici pour le programme :

programme de la semaine de la femme